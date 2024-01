Il paradosso di Ikoné. Per la Fiorentina è cedibile, ma non ci sono offerte

Dopo Riyad la Fiorentina non lo considera più un incedibile, ma per Jonathan Ikoné non ci sono offerte di altri club

Redazione VN

Il rigore sbagliato nella semifinale di Supercoppa Italiana può essere il punto di non ritorno dell'esperienza di Jonathan Ikoné con la Fiorentina. Il francese, arrivato nel gennaio 2022 dal Lille, non ha convinto né tanto meno ha fatto innamorare i tifosi. Eppure di occasioni ne ha avute visto che, con l'infortunio di Nico Gonzalez, è stato titolare nelle ultime sette gare di campionato e a Riyad contro il Napoli. In campionato però è ancora a secco e gli unici due gol stagionali li ha segnati in Conference League.