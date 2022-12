Il Monza si avvicina, Italiano spera nel recupero di qualche infortunato

Dalla ripresa odierna dopo la domenica di riposo, i prossimi giorni serviranno a Vincenzo Italiano per recuperare pezzi importanti della sua Fiorentina , viste le diverse assenze avute anche in amichevole tra infortuni e indisponibilità. A Gonzalez, Sottil e Castrovilli si sono aggiunti infatti Kouame (fuori da due partite per la lombalgia) e Ikoné (contusione rimediata a Bastia), oltre ovviamente a Venuti .

Il terzino viola è fuori praticamente dall’1° dicembre dopo Arezzo-Fiorentina per problemi muscolari, mentre l’influenza che ha impedito a Maleh di essere in Corsica si è poi protratta anche per l'amichevole del Franchi. Insomma, il Monza non è vicinissimo, ma nemmeno troppo lontano, ed è quindi necessario recuperare qualche elemento alla causa, a partire dal rientrante semifinalista del mondiale Sofyan Amrabat. Corriere dello Sport-Stadio.