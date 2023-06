Il momento di Brekalo: la scelta in più della nuova Fiorentina

Sia chiaro, il croato ha pagato anche un dazio non indifferente alla sfortuna, con diversi pali che gli hanno negato la gioia del primo centro in maglia viola, ma adesso il primo a voler invertire la rotta è proprio lui

Sulla corsia esterna, invece, chi è chiamato a rovesciare la prospettiva, è Josip Brekalo, arrivato a Firenze a gennaio senza tuttavia riuscire mai ad imporsi quanto a continuità, di gioco e di rendimento. Sia chiaro, il croato ha pagato anche un dazio non indifferente alla sfortuna, con diversi pali che gli hanno negato la gioia del primo centro in maglia viola, ma adesso il primo a voler invertire la rotta è proprio lui. Conosce il sistema tattico dell'allenatore e pure il campionato italiano, dopo l'esperienza al Torino non è certo una novità: ecco perché è soprattutto da lui che ci si aspetta il cambio di passo, decisivo. Lo riporta il Tirreno.