Il momento del 3-4-1-2. In cerca delle garanzie per la conferma del modulo

La rivoluzione ha prodotto buoni risultati sotto il profilo del gioco e l’esterno offensivo di rinforzo sta finalmente arrivando, ma ancora non c’è: due buoni motivi per suggerire a Vincenzo Italiano di riproporre il 3-4-1-2 anche domani e difatti il tecnico viola l’ha messo alla base delle esercitazioni tattiche negli allenamenti post Bologna e oggi tirerà le somme. Se le garanzie rimangono, sarà conferma del modulo. Le scelte dei singoli non possono non tenere conto della partita di giovedì a Riyad contro il Napoli e allora sì 3-4-1-2, però con occhio di riguardo a chi sarà chiamato e metterlo in pratica. A esempio, ci potrebbe essere tra i tre centrali di difesa, così come a centrocampo. Per l'attacco a meno di un non facile ma non impossibile Beltran-Nzola insieme dal primo minuto, sarà Ikoné più uno tra l’argentino e l’angolano.