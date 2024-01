Il mistero dei gazebo: scena programmata o no? Digos a lavoro

Tre gazebo, due bianchi e uno blu, sono comparsi nella parte alta della curva Fiesole durante Fiorentina- Udinese. Le strutture provvisorie non sono state posizionate a caso, ma fanno parte di una combinazioni in abbinamento con lo striscione “Nardella tranquillo alla copertura ci s’è pensato noi”. Un chiaro messaggio contro il sindaco e la sua gestione per la riqualificazione del Franchi, con lo spostamento dei viola durante i lavori, che prevedono, tra l’altro, la copertura dello stadio a partire dalla curva Fiesole. Il tifo organizzato ha preso posizione, schierandosi col dg della Fiorentina Barone, per non vedere la squadra giocare in casa fuori da Firenze. Come scrive La Repubblica, un’opinione condivisa da molti tifosi, che però nelle ultime ore si sono chiesti come possano essere entrati allo stadio tre gazebo e striscioni con quei contenuti, nonostante gli accurati controlli disposti dalla Questura e il filtraggio fatto a ogni evento sui singoli spettatori.