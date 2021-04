Il Milan punta deciso su Scamacca. Vlahovic, più costoso, resta il sogno

Il Milan guarda da vicino i due giovani attaccanti per costruire l'attacco del futuro

Adesso quanto costa l'attaccante? Dal Sassuolo, club proprietario del calciatore, arrivano segnali che la cifra giusta sia vicina ai 30 milioni. Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si legge però come, sempre per il futuro dell’attacco rossonero, si continui a monitorare la situazione relativa a Dusan Vlahovic. Operazione ancora più dispendiosa a livello economico rispetto a Scamacca e definita appunto come "sogno" per il club lombardo.

Nel giornale si legge come il centravanti serbo non voglia rinnovare il contratto il scadenza nel 2023, ma allo stesso Commisso tenga alta la guardia. Tanto che si parla di una richiesta di almeno 40 milioni di euro, anche se tutti quei gol di Dusan stanno facendo lievitare il prezzo (per qualcuno la base fissata dai viola sarebbe di 60 milioni). Quello del serbo sarebbe un investimento importante e sicuramente prima di tentare l’affondo il Milan dovrà essere certo dell’approdo in Champions League. Allo stesso tempo però in via Aldo Rossi, si legge, sanno bene che sia Scamacca che Vlahovic metterebbero la firma per giocare insieme all’idolo Ibra.