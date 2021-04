Vlahovic al centro del villaggio: la missione di Commisso è il rinnovo

Il contratto di Vlahovic con la Fiorentina scadrà nel 2023

Il Corriere dello Sport si concentra sul futuro di Dusan Vlahovic. Per lui sono già state rifiutate offerte milionarie la scorsa estate (la Roma sperava di indicarlo come vice Dzeko). Intriga tutti i top club italiani ed esteri: Liverpool, Real Madrid, Roma, Milan e Juventus. Il suo agente, Darko Ristic, si osserva intorno. Commisso farà di tutto per trattenerlo. A ottobre ha visto andar via Chiesa e a fine stagione, molto probabilmente, se ne andrà anche Milenkovic. La missione è provare in ogni modo a blindare Vlahovic oltre quel 2023 attuale, magari inserendo nel contratto una clausola rescissoria come fu con Vicino qualche anno fa. Di certo ci sarà da rinegoziare l'aspetto economico (guadagna ben al di sotto del milione).