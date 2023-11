Il messaggio della Fiesole. Grande attesa per la coreografia: tema top secret

Il Franchi si scalda in vista della Juventus. L’allenamento a porte aperte di mercoledì pomeriggio ha già dato un assaggio in tal senso. Nel mirino il ritorno a Firenze di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, ma l’attesa è soprattutto per la coreografia annunciata da giorni dalla Curva Fiesole. I 50 anni degli Ultras Viola sono già stati celebrati nelle gare interne contro Empoli e Cukaricki quando sono stati esposti striscioni e stendardi storici. Domenica sera la coreografia sarà proprio dedicata agli Ultras: tema top secret, i ragazzi della curva ci stanno lavorando da settimane. Sarà un grande spettacolo. Un’istantanea destinata a rimanere nella memoria del tifo viola. Lo riporta La Nazione.