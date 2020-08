Nell’ultima stagione nonostante l’esplosione di giovani talenti come Castrovilli e in parte Vlahovic, la Fiorentina nei momenti di difficoltà si è affidata all’esperienza. Per Repubblica l’ultimo esempio, quello probabilmente più eclatante, fa riferimento a Terracciano, che 30 anni si è ritrovato a compiere miracoli nel momento più importante della stagione. Oppure Caceres, 33 anni, che nella difesa a tre si dimostra ancora una volta imprescindibile. Non è un caso che i nomi più caldi intorno alla Fiorentina siano proprio di “usati sicuri” pronti a dare quell’esperienza in più alla giovane rosa di Beppe Iachini. In difesa si continua a monitorare Jan Vertonghen (SCHEDA), 33 anni (Nonostante sui social un indizio lo proietta in terra portoghese). Mentre in attacco il profilo che affascina sempre più è quello relativo a Mario Mandzukic (SCHEDA). Anche in questo caso la carta d’identità segna un numero importante, 34 anni, ma proprio il suo ex compagno Ribery è l’esempio di quanto l’anagrafe conti fino a un certo punto se il talento domina. Basti pensare che in un attacco di giovanissimi talenti come Chiesa, Vlahovic, Sottil, il francese è risultato il punto fermo dell’attacco viola

Per l’attacco intanto è corsa a quattro – I nomi in lizza