Beppe vuole un bomber spietato. Per l’attacco viola è casting a quattro

Iachini che ha sottolineato a più riprese la troppa gioventù del suo reparto offesivo, adesso aspetto un bomber di razza. Un uomo da doppia cifra. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono 4 i nomi più caldi che aleggiano introno alla Fiorentina. Il Gallo Belotti (SCHEDA) è sicuramente quello che più stuzzica le fantasie dei tifosi viola. Cairo però continua a chiedere almeno 50 milioni e queste cifre sono troppo elevate per la società. Più arrivabile il profilo di Krzysztof Piatek (SCHEDA), richiesto a gran voce da Beppe Iachini, in quanto molto meno costoso. La coppia d’attacco a due che formerebbe con Kouame lo proietta tra le primissime scelte del tecnico marchigiano. Un altro profilo affascinante è quello di Mario Mandzukic (SCHEDA), che piace moltissimo a Rocco Commisso. Il Presidente viola, la scorsa estate, ha provato a fare un sondaggio per lui, ancor prima di andare a cercare Ribery. Il punto interrogativo, in questo momento, potrebbe essere relativo alla condizione atletica, vista l’età e il fatto che è fermo da mesi. Ma è anche vero che si sta allenando in solitaria con forza. Ultimo, ma non per importanza, troviamo il figlio d’arte Marcus Thuram (SCHEDA), adesso al Borussia Monchengladbach. I numeri del giovane attaccante non sono ancora quelli di un killer spietato (10 reti in campionato), ma il talento è sicuramente fuori discussione. Il club tedesco non vorrebbe privarsene però un tentativo i viola potrebbero farlo