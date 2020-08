Fiorentina: sfuma Vertonghen? Sui social un indizio potrebbe svelare il suo futuro

Jan Vertonghen è l’oggetto dei desideri di molte società. L’esperienza internazionale che porta con sé fa gola a molte società alla ricerca di pilastri su cui fondare la linea difensiva della prossima stagione. In Italia le società che più si sono mosse su di lui sono state Fiorentina e Roma con l’ultima che è stata ad un passo dall’acquisirlo prima che il cambio di proprietà rimescolasse un po’ le carte. Stamattina La Nazione aveva riaperto anche la pista legata ad un eventuale futuro in viola, spinto anche dalla possibilità di condividere lo spogliatoio con un campione come Franck Ribery. Il belga invece nelle scorse ore ha pubblicato una storia su instagram in piscina con tanto di bandiera portoghese. Il centrale è infatti richiesto dal Benfica come vi avevamo riportato oggi (LEGGI), e notizia delle ultime ore, anche dallo Sporting Lisbona. Questa bandiera potrebbe essere spiegata proprio con un accordo con uno dei due club portoghesi