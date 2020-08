Aumenta la concorrenza per Jan Vertonghen (SCHEDA) sul quale hanno messo gli occhi la Fiorentina e la Roma. Come riportato, infatti, da tuttomercatoweb.com, il Benfica ha presentato un’offerta al difensore belga, svincolatosi dal Tottenham. Adesso il centrale dovrà fare la sua scelta, con i club italiani che hanno un’avversaria in più.