Il lavoro di Porracchio: Terracciano è una sua creatura

La Nazione, riportando la notizia dell'addio di Porraccio dallo staff di Italiano, sottolinea l'importanza del suo lavoro con Pietro Terracciano. Il preparatore ha trasformato l'ex Empoli da riserva in titolare. Prima con Dragowski e adesso con Gollini, il posto da titolare non è mai stato messo in discussione. Si può dire che Terarcciano è davvero una sua creatura.