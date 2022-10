Sorpresa, salta un collaboratore di Italiano? Il punto

Lo staff di Vincenzo Italiano sta per perdere un "pezzo". Si tratta del preparatore dei portieri Angelo Porracchio , un fedelissimo del tecnico viola fin dai tempi di Trapani e poi di Spezia. Secondo quanto riportato oggi da Radio Toscana, Porracchio sta per lasciare la Fiorentina. Al suo posto potrebbe essere promosso Massimiliano Benassi, preparatore dei portieri della Primavera, che affiancherebbe Rosati.

Una notizia che arriva un po' a sorpresa e che il club viola non smentisce. La Fiorentina fa sapere che non è stata presa ancora decisione definitiva, ma lo scenario sembra prendere forma con l'addio di Porracchio a stagione in corso. Non sono chiari al momento i motivi di questa decisione.