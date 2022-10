Rosati: “Rammarico per il pareggio di Lecce. Preparatore? Mi piace”

"È stata una buona partita, secondo me il primo tempo a favore del Lecce ed il secondo della Fiorentina, che meritava forse qualcosa di più. Una squadra come la Fiorentina si aspettava qualcosa in più quindi un po' di rammarico c'è. Lecce per me è casa ma mi trovo molto bene anche a Firenze. Mi piacciono la città e la società. Il direttore Pradè mi segue da sempre e mi voleva qui per lo spogliatoio. Preparatore dei portieri? Fa strano trovarsi dall'altra parte. È bello perchè volevo farlo. Ad oggi dò una mano perchè ufficiosamente sono ancora calciatore. Vorrei continuare con questa carriera".