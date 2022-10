Rosati, ritorno strappalacrime a Lecce. Un omaggio speciale per l’ex portiere

L'ex portiere viola protagonista di un momento commovente al Via Del Mare

Ieri sera è avvenuto il ritorno di Antonio Rosati allo stadio Via del Mare che non è passato assolutamente inosservato. Perché dietro alla presenza del preparatore dei portieri viola c'è una storia profonda e curiosa.

Nel pre-partita di Lecce- Fiorentina infatti Rosati è sceso in campo con gli estremi difensori della Fiorentina posizionandosi nella zona di campo a ridosso della curva sud. Prima del riscaldamento, il classe 1983 è andato sotto al settore per omaggiare un suo grande amico.

Lì ha trovato affisso uno striscione ed una foto in ricordo di Paolo Serio, tifosissimo del Lecce morto soltanto pochi anni fa. Paolo è rimasto nel cuore dell'ex portiere che in passato ha anche condiviso una foto dei parastinchi in suo ricordo.