Il Governo limita le Asl e la Lega sorride a metà: il protocollo andrà cambiato

Un sorriso amaro quello della Lega, che vede limitati gli interventi delle Asl ma si vede costretta a modificare il suo protocollo

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel nuovo documento ci sarebbe indicato la soglia limite di positività. Infatti, soltanto con il 35% del gruppo squadra positivo la partita sarà rinviata. In caso di una rosa calcistica di 33-34 calciatori fino a 11 casi di positività si potrebbe giocare, con 12 non più. Ecco quindi che la Lega dovrà modificare il proprio protocollo visto che, secondo la bozza del nuovo documento, la Primavera non viene considerata come gruppo squadra. Viene modificata anche la quarantena per gli atleti, infatti chi è protetto da una dose vaccinale negli ultimi 120 giorni dovrebbe soltanto «autosorvegliarsi». Chi invece ha avuto l’ultima somministrazione da più di 120 giorni, va in quarantena soft per tre giorni e non in isolamento per 5 giorni. In questo modo non si mette a rischio la possibilità di giocare.