Difesa, approcci e dipendenza da Vlahovic: cosa non va nella Fiorentina

La serenità di Vlahovic è quella del gruppo, che non gradisce gli attacchi della società al bomber capace di trascinare sul campo la squadra

Il Corriere Fiorentino approfondisce quelle che possono essere individuate come le tre problematiche salienti in casa viola: la difesa che subisce troppi gol, nonostante per un periodo sia stata tra i reparti che concedevano meno tiri, è la prima. C'è una costante sensazione di insicurezza da parte del reparto arretrato, esposto sempre a rischi e a uno contro uno. Tra le prime otto, nessuno ha subito più gol della Fiorentina, che nelle ultime 9 partite ha ottenuto solo un clean sheet. Quindi la mentalità: sempre in svantaggio nella prima mezz'ora contro Sassuolo, Verona e Torino, c'è da rivedere qualcosa negli approcci, quando invece nella prima parte di campionato la squadra calava nella ripresa ma partiva a mille. Infine, la dipendenza da Vlahovic, non solo nei gol, ma anche per quel che riguarda la serenità: non è un caso se le due Fiorentine peggiori (quelle di Venezia e Torino) hanno fatto diretto seguito a screzi fra la società e il centravanti che rifiuta il rinnovo. Il gruppo è con Dusan, e non gradisce che il numero 9 venga attaccato. Sarà bene pensarci prima di lasciarlo andare adesso.