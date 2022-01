La Serie A prova ad ordinare il caos: vittorie al Tar e capienza ridotta

L'assemblea dei club di Serie A convocata dalla Lega ha deciso per la riduzione della capienza e messo ordine nel calendario

L'edizione fiorentina di Repubblica si concentra sulle ultime decisioni prese dalla Lega di Serie A , nell'assemblea straordinaria convocata nella giornata di ieri. Le società hanno lavorato ad una linea condivisa, dialogando col governo per sciogliere una situazione davvero intricata. L'assemblea ha espresso la massima soddisfazione per le pronunce giurisdizionali dei diversi Tar (Piemonte, Friuli- Venezia Giulia e Campania) che hanno riconosciuto la validità dei ricorsi contro i provvedimenti delle Asl . Adesso si potrà procedere col nuovo protocollo già da oggi . «Queste decisioni fanno ben sperare che in breve tempo si uniformino gli interventi delle Asl territoriali», la precisazione della Lega.

In settimana è previsto un altro incontro fondamentale col governo per siglare la svolta vera e propria. Intanto la mossa è arrivata sulla capienza degli spettatori: dopo averla ridotta dal 75% al 50%, l’accordo per la 22 ª e 23 ª giornata di campionato prevede che possano accedere negli stadi al massimo 5 mila spettatori. Una compromesso limitato fino al 23 gennaio (prima della pausa per le nazionali), per rispondere alla richiesta del premier Draghidi chiudere totalmente gli impianti.