La Lega corre ai ripari, diramato il nuovo protocollo. Le condizioni per giocare

Adesso è ufficiale, la lega ha adottato un nuovo protocollo in merito alla gestione dei casi Covid

La Lega di Serie A, sollecitata da più fronti, ha diramato nuove regole (in vigore da oggi) per evitare ulteriori rinvii delle gare in calendario. I club dovranno disputare la gara, nel caso abbiano a disposizione 13 giocatori, di cui almeno un portiere, tra prima squadra e Primavera.