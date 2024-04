Il gioco delle ali, Bonaventura e il vero Nico: così si batte il Viktoria

La Fiorentina non gioca solo per sé, ma anche per tutta l'Italia. Vincere questa sera è importante anche per quel famoso Ranking Europeo che porterebbe un 5° squadra in Champions League. Per questo la sfida contro il Viktoria Plzen ha ancora più valore. Italiano lo sa e dopo aver chiesto l'aiuto di Firenze, prepara le armi per battere il muro dei cechi. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il gioco delle ali sarà decisivo nella sfida di questa sera, ma non solo. Anche il ruolo di Bonaventura metterà in difficoltà il Viktoria Plezn. Infine, il passaggio del turno, passa inevitabilmente dai piedi del solito Nico Gonzalez. Quello vero però. Così la Fiorentina può sognare l'ennesima semifinale europea.