Il futuro viola passa da Plzen. Occhio a Chory, Sulc e alla voglia di sognare ceca

Un ambiente caldo attende la Fiorentina in Repubblica Ceca. Per Italiano e i suoi quella di stasera è una gara da non sbagliare

La prima è sempre importante, specialmente se giochi in trasferta. Italiano lo sa e quella di stasera sarà la sua ventottesima partita europea, raccolte in due stagioni con la Fiorentina. L'obiettivo è chiaro: raggiugere la finale di Atene e portare finalmente un trofeo a Firenze. Per farlo dovrà passare sulla voglia di impresa dei cechi del Viktoria Plzen. L'ambiente sarà caldo e la squadra viola dovrà tenere a bada una squadra di casa che partirà sicuramente fortissimo. Il sorteggio è stato benevolo, ma dovrà essere proprio la Fiorentina a confermarlo. Il Viktoria incassa pochi gol, solo 3 in questo torneo, in più è imbattuta in Conference. I pericoli sono chiari. Il gigante attaccante Chory, alto due metri e presente su ogni palla inattiva e il talentino classe 2000 Sulc. Fresco di rete in nazionale e con 18 gol stagionali alle spalle. Insomma per Italiano e i suoi una partita da non sottovalutare. Lo riporta La Nazione