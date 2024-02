Il futuro di Italiano: Napoli e un po’ di Lazio. Ma adesso si pensa al campo

In casa Fiorentina si pensa solo e soltanto al campo, come non può essere così in questo momento delicato. Eppure, i dubbi sul futuro di Vincenzo Italiano ci sono eccome. Come sottolinea il Corriere dello Sport, sulle tracce dell'allenatore della Fiorentina ci sarebbero Napoli e Lazio. Il contratto di Italiano scade nel 2024, con un opzione a favore della Fiorentina di rinnovo fino al 2025. Rinnovo, che secondo una clausola prevista dal contratto stesso, diventerebbe automatico in caso di Europa. Tra le mura del Viola Park però, non è questo il momento di parlare di futuro. Tutta la Fiorentina pensa al campo e a questa stagione, poi ci sarà tempo per discutere le sorti future di Vincenzo Italiano.