Il Franchi non è solo: il governo tratterà con la Ue. E sul Padovani…

Un mese di tempo per avere risposte dal governo e poi il Comune andrà avanti con la ristrutturazione dello stadio Franchi. Sono i tempi che per ora si è dato Palazzo Vecchio, dopo l’invio della lettera di Nardella, l’altro ieri, ai ministri Giorgetti (Economia e Finanze), Fitto (Affari Europei) e Sangiuliano (Cultura). Il sindaco chiede al governo di verificare se ci sia la possibilità di procrastinare le scadenze dettate dalle opere finanziate con fondi Pnrr, affinché la Fiorentina possa abbandonare il Franchi una volta adeguato, per le fare di Serie A, l’impianto del rugby Padovani.

Quello che può fare aprire uno spiraglio è che molti comuni italiani sono in ritardo con i termini dettati dalle opere finanziate dal Pnrr. Come scrive il Corriere Fiorentino, fonti del governo spiegano che si sta lavorando per cercare di ottenere dall’Europa una proroga per non far perdere le risorse assegnate ai progetti di tanti comuni ed enti locali, ma allo stesso tempo i margini per riuscirci, riconoscono fonti governative, appaiono strettissimi.