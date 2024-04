Il dubbio sulla destra: attenzione al ritorno di Faraoni

Lo scheletro sarà quello visto in Coppa, con il probabile rientro di capitan Biraghi a sinistra. Per il resto alcune certezze e qualche nodo ancora da sciogliere. Il primo ballottaggio è sulla destra dove sono in tre per un posto: Kayode (titolare con l'Atalanta) rimane favorito ma, più che a un convalescente Dodo occhio soprattutto a Faraoni che potrebbe dare un turno di riposo al terzino classe 2004. In mezzo al campo, con Arthur ancora non al 100%, ci saranno Mandragora, Bonaventura e, più avanti, Beltran, tre dei più convincenti nel mercoledì sera del Franchi. Davanti Italiano è intenzionato a dar fiducia ancora al terzetto composto da Nico Gonzalez, Kouame e Belotti: soprattutto sugli ultimi due il dubbio riguarda il recupero dopo gli straordinari contro Milan e Atalanta (a maggior ragione per Kouame, titolare in due partite di fila dopo un'assenza di tre mesi). Intanto il sabato di vigilia al Viola Park è proseguito tra test tattici anti-Juve e atletici per capire la tenuta dei più impiegati e festeggiamenti per Nico Gonzalez, con il numero dieci che ieri ha compiuto 26 anni festeggiando sia al centro sportivo che in privato con parte della famiglia e i tre amigos argentini Quarta, Beltran e Infantino. Lo riporta il Corriere dello Sport.