Continuità a Beltran o altra chance per Nzola? Una scelta decisiva

Una cosa è certa: quello che, nelle giornate giuste, la Fiorentina di Italiano sa fare è qualcosa di unico. In teoria insomma, basterebbe presentarsi nella miglior versione di sé. Facile, a dirsi. Molto meno, ovviamente, a farsi. Per riuscirci, il mister punterà molto sui suoi gioielli più preziosi (Nico Gonzalez, Bonaventura, Arthur), così come sembra scontata la presenza dal primo minuto di Ikonè. I dubbi, sono sostanzialmente due. Il primo vista l’emergenza sta in difesa anche se il fatto che Biraghi sia tornato a disposizione lascia pensare che il capitano possa riprendersi il posto a sinistra, dirottando Parisi a destra. L’altro punto interrogativo, più grande di quanto si possa pensare, riguarda il centravanti.Beltran, carico a mille dopo la doppietta di coppa, è avanti, ma il tipo di partita potrebbe anche giocare a favore di Nzola. La risposta, si avrà soltanto stasera. In una notte da brividi, che può riaccendere il sogno. Lo riporta il Corriere Fiorentino.