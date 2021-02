Il Dortmund ha individuato il dopo-Haaland: gioca nella Fiorentina. I rinnovi…

Ancora un mese abbondante di riflessioni su allenatore e dirigenza, poi la tanto agognata programmazione entrerà nel vivo: lo scrive il Corriere Fiorentino, che sottolinea come i dieci punti di vantaggio sulla zona retrocessione conferiscano una certa tranquillità. Che però sfuma nei confronti della questione rinnovi: Vlahovic continua a rimanere una partita aperta, con sullo sfondo l’interesse del Borussia Dortmund per il dopo-Haaland. Gialloneri che sono forti anche su Dragowski, che invece il rinnovo lo ha firmato un anno fa, e per il quale è pronto un adeguamento. Non c’è, da parte del polacco, volontà di forzare la mano. Niente da fare per Milenkovic, che andrà in Inghilterra e porterà un cospicuo tesoretto da reinvestire nel mercato, magari in Torreira, pallino di Pradè. Ma sarà ancora lui al timone?