Il dogma della Fiorentina sul mercato. E non scordatevi di Dodò e Castrovilli

Il dogma sul mercato in casa Fiorentina, ribadito anche nelle ultime ore, resta sempre lo stesso: nessuno è intenzionato a comprare per il semplice gusto di farlo. La problematica legata a una probabile diaspora in attacco è evidente a tutti ma nessuno vuole per questo farsi prendere dalla fretta e fare investimenti sbagliati. Gli occhi, in ogni caso, resteranno aperti: la società è pronta a fare un anticipo di cassa per colmare le lacune che si verranno a creare e, al contempo, garantire a Italiano una più larga possibilità di scelta anche in attacco, contando che poi da marzo il tecnico avrà di nuovo la rosa al completo anche negli altri reparti (torneranno dagli infortuni Dodo e Castrovilli). Lo riporta il Corriere dello Sport.