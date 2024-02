Il digiuno finisce a pranzo: Fiorentina adesso serve la riprova con il Bologna

Cinque gol, con cinque marcatori diversi, per rilanciarsi al principio di una settimana piena, che prevede prima il recupero con il Bologna e poi l’Empoli, partite chiave per l’ Europa, visto che le altre davanti hanno vinto tutte

Il digiuno finisce a pranzo, ed è un lauto pasto. Il primo successo del 2024, cominciato per niente bene fino a ieri, è un risultato largo per la Fiorentina: cinque gol, con cinque marcatori diversi, per rilanciarsi al principio di una settimana piena, che prevede prima il recupero con il Bologna e poi l’Empoli, partite chiave per l’ Europa, visto che le altre davanti hanno vinto tutte. La ricarica di autostima è concessa dal Frosinone, che vede aumentare in modo preoccupante il numero dei gol incassati. Di Francesco ha la peggior difesa del campionato: 49 reti, 18 dei quali incassati nel nuovo anno, con già due “manite” sulle guance. Se la classifica ancora non preoccupa, certi dati dovrebbero. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.