Il difensore viene dalla Francia: la Fiorentina mette sul piatto 10 milioni

Il Corriere dello Sport apre le sue notizie questa mattina con un nome che riguarda la difesa della Fiorentina. Infatti, la società viola si sta muovendo con insistenza per rinforzare il reparto difensivo. Viti è ormai sfumato, ma l'obiettivo principale sembra esser un altro. La Viola guarda in Francia, con più precisione al Tolosa, dove gioca Anthony Rouault. Francese classe 2001 che nell’ultima stagione da centrale ha collezionato 40 presenze e due gol, contribuendo peraltro a regalare al Tolosa la vittoria della Coppa di Francia. Un vero e proprio talento, che in passato è stato cercato da grandi club. Il Nizza aveva offerto 15 milioni, poi respinti. Anche il Borussia Mönchengladbach sembrava molto interessato. Niente da fare, la società francese ha sempre fatto muro. Adesso però, il giocatore ha fatto sapere la sua volontà di non rinnovare il contratto che scade nel 2024 e la Fiorentina è pronto all'affondo. 10 i milioni messi sul piatto, cifra che potrebbe anche non bastare. Vedremo come si muoverà la Viola, che prepara la mossa decisiva.