Il declino di Dragowski: recuperare un giocatore per il bene di tutti

Recuperare Dragowski sarà la prossima sfida di Italiano. Vedremo come il tecnico viola riuscirà a ritrovare il vero portiere polacco

Italiano , da quando è arrivato a Firenze, ha dovuto affrontare tante sfide e in molte di queste ne è uscito vincitore. Nel calcio non c'è mai riposo e adesso il mister viola si trova alle prese con un'altra sfida, tutt'altro che semplice: recuperare Bartlomieij Dragowski .

Come riportato da Repubblica, il caso va oltre il campo.Terracciano ha sostituito in maniera egregia il portiere polacco che rimane comunque una risorsa per questa Fiorentina. Il suo campionato iniziò con un rosso a Roma e il suo ritorno dopo 3 mesi di stop è stato caratterizzato da un altro rosso, questa volta a Napoli. Negli occhi di tutti sono rimasti gli errori nella sfida di Coppa Italia ma ci ha pensato Italiano a porsi tra il polacco e le critiche, come una sorta di scudo umano. Detto ciò, nello spogliatoio ci sono delle gerarchie e nel bene e nel male vanno rispettate. Ecco quindi che Dragowski potrà avere un'altra possibilità, forse proprio contro il Genoa. Intanto Italiano è pronto ad affrontare anche questa sfida con una sola parola d'ordine: fiducia.