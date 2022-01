Fiorentina-Genoa, le probabili: pazienza Ikoné, Dragowski torna in panchina

Pietro Terracciano (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

La Fiorentina riceve lunedì un Genoa in piena crisi: è di oggi la notizia dell'esonero dopo circa due mesi di Andriy Shevchenko, capace di vincere una sola partita contro la Salernitana; Italiano invece ha registrato una grande reazione da parte dei suoi giocatori dopo la pesante sconfitta di Torino e può essere ottimista. Ai rossoblu, in piena zona retrocessione e momentaneamente affidati al tandem Konko-Murgita, servono punti per un'ennesima salvezza, mentre i viola inseguono il sogno Europa.