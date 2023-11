Il Cukaricki impara la lezione e anche i serbi riescono a bloccare la Fiorentina

La Fiorentina ha fatto un altro passo indietro. Ok, il tecnico Matic ha imparato la lezione dell’andata. Alla vigilia ha elogiato la Fiorentina per come ha comandato il gioco con la Juve ma la partita l’ha vista e studiata bene. Ha capito che il modo migliore per far soffrire la Viola è chiuderle gli spazi e stare in posizione. Così ha cambiato il suo modulo in un 3-5-2 con gli esterni Ndiaye e Nikcevic pronti ad aggiungersi alla difesa. La banda Italiano poi gli ha dato pure una mano giocando a un ritmo agostano, senza un guizzo da parte degli esterni e con un giro palla scontato. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.