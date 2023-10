Il CT racconta Kayode: “Potrebbe fare decathlon. La serenità il suo segreto”

Che grinta

Infine, Bollini racconta un altro paio di aneddoti sul ragazzo: dal compleanno passato in ritiro con la canzone Cabriolet Panorama trasformata in "Kayode Panorama" come un tormentone fino al non levarsi mai la medaglia dal collo nella preparazione estiva al Viola Park i primi giorni dopo la finale. Una soddisfazione ulteriore per il tecnico, che sottolinea l'importanza della Nazionale e il grande lavoro che sta dietro alla felicità di vestire quella maglia, visto che pure un altro viola come Amatucci si è già distinto. "Siamo sulla strada buona sia come risultati che come prestazioni" conclude. Non c'è che da augurarselo.