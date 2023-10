Il Corriere Fiorentino: “Italiano deluso da Sottil e Maxime Lopez”

Il Corriere Fiorentino approfondisce oggi sulle sue pagine la situazione di alcuni viola non brillanti in questa prima parte di stagione. Secondo il quotidiano, infatti, alcuni giocatori avrebbero deluso Vincenzo Italiano giovedì contro il Ferencvaros, soprattutto per il loro atteggiamento. Quei 60’ regalati ai magiari non solo costringono la Fiorentina ad un’altra complicatissima rincorsa per prendersi la qualificazione, ma hanno anche obbligato Italiano a spremere fino al 97’ o quasi giocatori che invece avrebbe voluto gestire. In questo senso, giocatori come Sottil, Maxime Lopez, Mandragora e Beltran (ma non solo) hanno deluso. L’argentino ha ancora bisogno di tempo per ambientarsi, ma resta l’impressione che al momento sia in difficoltà (anche se nel suo caso l’atteggiamento è assolutamente ineccepibile, si sbatte, rincorre tutti i palloni, si propone). Discorso diverso, invece, per Sottil. Giovedì ha giocato una delle peggiori partite della sua storia viola e il tempo ormai rischia di scadere. Maxime Lopez, poi, ha l’alibi di aver avuto ancora poco spazio (159’ giocati), ma è anche vero che quando è stato chiamato dall’inizio non ha mai convinto. Per questo, adesso, Italiano si aspetta che (anche) loro battano un colpo.