Il Corriere Fiorentino: “Fiorentina e Bologna sfidano le sette sorelle”

Il Corriere Fiorentino analizza oggi il derby dell'Appennino tra Fiorentina e Bologna, sottolineando come fosse da un po’ di tempo che le due squadre non si presentavano al faccia a faccia potendosi guardare negli occhi a questa altezza in classifica. Una (la formazione di Motta) sesta e fresca di sorpasso, l’altra ottava, dopo aver assaggiato la zona Champions salvo poi fermarsi. La sensazione, comunque, è che queste due siano le uniche squadre capaci di disturbare le solite «sette sorelle» e di strappare una qualificazione alle coppe che, ormai da un pezzo, pare essere limitata a Inter, Juventus, Milan, Napoli, Lazio, Roma e Atalanta. Soltanto i viola, negli ultimi due anni, son riusciti a «imbucarsi». Prima tenendosi dietro Gasperini poi, lo scorso anno, sfruttando i 10 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus. Altrimenti, anche il 2022/2023, si sarebbe chiuso con quelle sette davanti a tutti. La Fiorentina insomma il salto di qualità l’aveva già fatto, visto che da quando è arrivato Italiano è passata dalla lotta per la salvezza a quella per un posto in Europa. Adesso tocca al Bologna. In questo campionato i rossoblù stanno mostrando una crescita a dir poco sorprendente. Competenza, idee, coraggio e autonomia nelle scelte. Sono questi gli ingredienti chiave del successo rossoblù. Basta pensare all’ultimo mercato, nel quale Sartori non ha avuto paura di far partire calciatori come Dominguez, Schouten, Arnautovic, Medel, Soriano, Barrow, che rappresentavano l’asse portante della squadra. Sono stati sostituiti con giovani di grandissimo valore (Ndoye, Calafiori) e con giocatori più maturi (Karlsson, Beukema, Posch, Saelemaekers) ma massimo 25enni. Sfruttando poi la crescita di chi era arrivato l’anno prima come Zirkzee e Ferguson. E così oggi, il Bologna è una squadra imbattuta da dieci partite, oltre ad essere la terza miglior difesa del campionato.