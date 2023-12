Il Corriere dello Sport: “Nico Gonzalez e Beltran dietro Nzola: perché no?”

"Siamo al 21’ del secondo tempo di Fiorentina-Parma, sullo 0-2 per la squadra di Pecchia: Italiano inserisce Beltran al posto di Barak, affiancandolo a Nzola. L’argentino e l’angolano insieme, alle loro spalle due registi (Maxime Lopez e Arthur), un quasi trequartista (Infantino) e un esterno di attacco (Sottil). Fiorentina offensiva per riagguantare la partita, ma l’accoppiata Nzola-Beltran per 54 minuti (compresi i supplementari) è la vera novità, vista la riluttanza con cui Italiano sceglie di giocare con loro due contemporaneamente in campo. (...) Durante l’ultima sosta del campionato, poi, Italiano ha fatto delle prove specifiche su questo tema. E forse non è un caso che, a forza di parlarne e di sperimentare, la rimonta sul Parma sia nata con l’argentino e l’angolano lì davanti. (...) E’ forse questa la chiave da tenere in considerazione: quando stanno da soli al centro dell’attacco, lavorando anche per gli altri, entrambi fanno fatica a essere pericolosi. Soprattutto Beltran: lui l’altruismo ce l’ha nelle corde, ma è una caratteristica che esprime meglio da seconda punta o trequartista. Nzola, dal canto suo, ha bisogno di giocare in profondità e di avere spazi da riempire con la sua fisicità. Una Fiorentina che basa gran parte del proprio calcio sugli esterni e prevede una sola punta è davvero pensata per questo tipo di attaccanti? Intanto, alla luce dei pochi gol che arrivano dagli esterni (tranne ovviamente Gonzalez), viene da pensare che provare a cambiare impostazione offensiva passando al 4-3-2-1, con Nico e Beltran dietro Nzola, potrebbe dare nuovi impulsi e benefici alla Fiorentina".