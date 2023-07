Il Corriere dello Sport: “Maxime Lopez è la prima soluzione per il Napoli”

Il Corriere dello Sport analizza oggi sulle sue pagine il mercato del Napoli, ponendo l'attenzione su un obiettivo a centrocampo seguito anche dalla Fiorentina: Maxime Lopez. Secondo il quotidiano, data l'uscita di Ndombele e la probabile partenza di Demme, l'attuale regista del Sassuolo è al momento la prima soluzione in casa Napoli, e potrebbe essere l’alternativa a Lobotka in un anno che si presenta carico di impegni con il campionato, la Champions, la Supercoppa e la Coppa Italia. Inoltre, il francese è più che sufficientemente aggiornato sui metodi di un allenatore che è stato già il suo punto di riferimento dal 2016 al 2019 all’Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, il quale è stato citato recentemente anche dall'Amministratore Delegato del Sassuolo Carnevali, che non chiude le porte comunque anche ad altre destinazioni (LEGGI QUI LA NEWS).