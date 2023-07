Il CorFio accusa la Fiorentina: “Non si offendono gli ospiti”

Non sarà sfuggito ai più attenti che i rapporti tra la Fiorentina e il Corriere Fiorentino non sono idilliaci da un po' di tempo. Da quando, precisamente, il quotidiano pubblicò la notizia di un colloquio della dirigenza viola con l'attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri, allora libero e papabile per la sostituzione di Beppe Iachini. La società ha smentito seccamente e non ha mancato di rivolgere diversi attacchi in conferenza stampa ai giornalisti del Corriere. Uno dei quali, tuttavia, è stato accolto ieri al Viola Park con i colleghi, per raccontare il nuovo centro sportivo nella sua grandezza.