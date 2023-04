Il Commisso che piace a tutti: toni pacati e serenità, ma anche tanta chiarezza

Il Corriere dello Sport si sofferma sulle parole di Rocco Commisso, intervenuto ieri in conferenza stampa. Per l'esattezza, il quotidiano si sofferma sui toni del presidente della Fiorentina. Sì, perchè l'italoamericano ha sempre usati toni alti e forti, soprattutto quando si parla di Viola e di Franchi. Ieri invece no. Calmo, pacato, ma soprattutto chiaro. Complice anche il fatto che questa Fiorentina sta affrontando una grande stagione, Commisso ha spiegato ai giornalisti tutto il possibile con pacatezza. Detto ciò, il patron viola è stato chiaro, chiarissimo su certi punti. Franchi, Italiano e il futuro della Fiorentina. Commisso non ha lasciato nulla al caso e ha messo i punti sulle i. Ma questa volta l'ha fatto come se fosse un padre che parla con il figlio, ascoltando e spiegando.