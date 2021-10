Il commento: “Vlahovic, serve una risposta. Il mercato non è la soluzione”

"Se c’è una cosa di cui la Fiorentina, i suoi tifosi e Italiano, non hanno assolutamente bisogno in questo momento è il calciomercato", scrive la Nazione in merito al caso creatosi intorno al numero nove

"Se c’è una cosa di cui la Fiorentina, i suoi tifosi e Italiano, non hanno assolutamente bisogno in questo momento è il calciomercato. La squadra procede a testa alta, gli step della crescita programmati dall’allenatore, settimana dopo settimana, danno frutti, la società lavora, osserva e fa sentire forte la sua vicinanza al gruppo. E così striderebbe in modo assordante e fastidioso intaccare l’autunno con il rincorrersi di voci su Belotti, Scamacca o Papu Gomez che sia. Anche per questo, insomma, la Fiorentina fa bene ad aspettarsi una risposta chiara e netta da Vlahovic e dal suo manager, all’insofferenza e alla delusione con cui Commisso ha raccontato il procedere (anzi, il non procedere) della trattativa per il rinnovo del contratto del serbo. Risposta magari in tempi brevi. E senza che il mercato finisca per metterci lo zampino."