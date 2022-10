“Una Fiorentina ancora incompiuta alla ricerca di se stessa”

La partita della Fiorentina con il Lecce è finita con un altro pareggio. Un passo avanti molto piccolo e striminzito verso il nulla . Un risultato che non basta a scacciare le perplessità emerse fino ad ora su una squadra che continua a vivacchiare. Trovare il senso di questa Fiorentina non è facile: una squadra incapace di andare alla ricerca di un senso logico e che al primo affondo avversario si sfalda. Come scrive Giuseppe Calabrese sulle colonne de La Repubblica, i numeri in trasferta sono drammatici. Solamente due i punti ottenuti lontano dal Franchi su cinque partite giocate. L'ultima vittoria risale al 10 aprile 2022 nella sfida al Maradona contro il Napoli (2-3). Kouamé ancora una volta si è confermato il migliore in campo dei viola . Un giocatore che in estate la società ha provato ogni modo possibile per venderlo.

Adesso è tutta un'altra storia. Il gioco di Italiano non diverte più e la squadra che dettava legge su ogni campo di Serie A si è sciolta come neve al sole. Dieci punti in dieci giornate sono numeri preoccupanti, soprattutto dopo l'obiettivo dichiarato ad inizio stagione da dirigenti e tanti calciatori. Arrivare in Europa League in questo momento sarebbe un'enormità per questa Fiorentina, che se non ritrova se stessa è destinata a dannarsi in mezzo alle fiamme dell'incompiutezza.