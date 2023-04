Il commento: “Un pareggio di valore se preso come un campanello di allarme”

"La Fiorentina ha fatto un passo indietro, non è riuscita a riscrivere la storia delle vittorie consecutive, ha preso un gol dopo tre partite a porta inviolata e ha rallentato la sua risalita in classifica. Niente di drammatico, sia chiaro. I numeri nel calcio sono un dettaglio, quello che conta davvero è altro. E allora, se proprio vogliamo leggere fino in fondo questa partita, quello che preoccupa in vista della trasferta a Poznan è la stanchezza (...) Il pareggio di ieri può avere un valore straordinario se diventa un campanello di allarme, se oltre quel punticino c’è la presa di coscienza di un gruppo che non può permettersi cedimenti. Non adesso, non in questo mese dove c’è in gioco tutto. Giovedì in coppa serve molto di più per pensare di andare avanti. Sarà un’altra partita difficile, su un campo difficile e con un pubblico difficile. Ma la Fiorentina sa come si fa a domare certe partite e a tirare fuori qualità e orgoglio".