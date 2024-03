Il commento: “Nzola, mercato, Italiano. Adesso azzerare le critiche”

Sono stati parecchi finora i problemi della Fiorentina, in rare occasioni all’altezza del vertice della classifica. Tra questi il principale è aver mantenuto un rendimento altalenante: i viola hanno brillato e deluso, senza mai trovare la necessaria continuità, tanto da risultare alla fine indecifrabili. Uno degli acquisti principali (Nzola) non è stato all’altezza della situazione, come il mercato di gennaio (a parte Belotti) non ha portato tutto ciò che ci si aspettava. Vincenzo Italiano, poi, non è uscito dalla palude di un rapporto incompiuto con Firenze: stimato sì, ma non amato come altri allenatori della storia viola, a volte ferocemente criticato da una parte della tifoseria (non dalla curva) quando le cose non sono andate bene. Un clima incerto intorno a un tecnico che ha portato i viola a giocarsi due finali e che anche adesso è in corsa per due trofei. Per questo alla Fiorentina (intesa come squadra-allenatore-ambiente) serve che tutto venga azzerato: via i cattivi pensieri, via le incomprensioni, via le inquietudini. Ci sono ancora degli obiettivi da raggiungere, che possono dare un senso ai tre anni del ciclo Italiano. Non sappiamo se a fine stagione il tecnico resterà o se ne andrà, di certo per quanto fatto dal 2021 a oggi la sua Fiorentina dovrebbe lasciare (e lo meriterebbe) la prova tangibile della propria esistenza