Il commento: “Ma era proprio necessario far giocare Gonzalez?”

"Ma era proprio necessario far giocare Gonzalez?". Inizia così il pezzo di commento di Giuseppe Calabrese oggi su Repubblica, che si chiede se la Fiorentina non avesse potuto gestire una partita come quella contro il Ferencvaros pure senza il suo uomo migliore, rischiando invece ora di perderlo per almeno un mese. Tre partite almeno senza il 10, proprio quelle che potrebbero far fare l'agognato salto di qualità alla truppa di Italiano, provando ad entrare nella tanto chiacchierata zona Champions. Ora bisognerà arrangiarsi.

Almeno è arrivata la qualificazione diretta agli ottavi, scacciando eventuali spareggi. Certamente per arrivare in fondo a questa competizione la squadra dovrà essere brava a non mollare mai, ma sempre guardando al campionato dove i viola possono dire la loro. L'opportunità per fare il salto c'è, ma senza Gonzalez è un'acrobazia senza reti di protezione. E menomale che c'è Ranieri - si legge ancora - che è uno dei giocatori che nel gruppo si sta dimostrando fra i più in forma e interessanti. Sognare non costa nulla, ma ora la Fiorentina deve rimanere con i piedi per terra e dimostrare di essere grande anche senza il suo 10.