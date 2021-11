Il commento: “La più grande vittoria di Vlahovic è la complicità dei compagni”

Scatto di fine partita: l’attaccante con il pallone fra le mani che entra nel tunnel scansando la festa sotto la curva. Pace armata (e affetto vero)

In questo clima di pace condizionata, con i tifosi ormai rassegnati a perdere uno dei giovani attaccanti più forti mai visti con la maglia della Fiorentina, Vlahovic ha fatto alla grande il suo mestiere incassando la vittoria più preziosa per chi gioca a calcio: la solidarietà, anzi la complicità dei compagni, più contenti di Dusan quando lo abbracciavano. E non solo nel mucchio collettivo dopo i gol: tutti hanno trovato poi il modo di trasferirgli personalmente la propria felicità. Una pacca, una parola nell’orecchio, un segno d’intesa. Perché dev’essere chiaro: i giocatori della Fiorentina sanno esattamente com’è stata gestita la questione del rinnovo e conoscono gli imbarazzi che Vlahovic non ha mancato di condividere all’interno dello spogliatoio. Un giocatore separato in città ma evidentemente coccolato nel suo ecosistema calcistico, se è vero che le logiche cannibali. (...)