Il Franchi applaude Vlahovic: il sapore di una storia amara

Storia d'amore amara quella tra Vlahovic e la Fiorentina. Il serbo si riprende il Franchi ma i fischi sono sempre dietro l'angolo

Sembra essere passato tantissimo tempo dalle contestazioni degli ultras a Venezia nei confronti di Dusan Vlahovic dopo la sconfitta della squadra di Italiano . Adesso, il clima sembra completamente cambiato con il serbo che non si presenta più sotto la Fiesole o nei vari settori ospiti, anche per decisione degli ultras stessi, ma che in campo fa tutto fuorché nascondersi.

Come sottolineato dal Corriere dello Sport, nel pomeriggio di ieri, il Franchi ha applaudito quel giocatore che qualche settimana fa aveva diviso Firenze dopo il comunicato di Rocco Commisso. A suon di gol e ottime prestazioni Vlahovic si è ripreso il suo stadio, la sua gente con la consapevolezza che i fischi sono comunque dietro l'angolo. Adesso c'è la Juventus, adesso arriva una partita speciale per la Fiorentina e chissà, anche per il futuro di del numero 9 viola. Ora come ora, possiamo dire, che la storia d'amore tra Vlahovic e la Fiorentina avrà un sapore sempre più amaro, gol dopo gol.