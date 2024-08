Il commento: “Investire soldi di Nico per dare a Palladino i giocatori mancanti”

Per il momento ci dobbiamo accontentare di quello che vediamo. Niente di entusiasmante, però. La partenza soft in campionato non ha aiutato la Fiorentina, anzi ha evidenziato tutti i suoi limiti, che in questo momento sono anche di gioco. I concetti di Palladino non sono stati ancora assimilati e la squadra fatica a far girare il pallone".