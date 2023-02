Il pensiero: “E ora raggiungiamo in fretta la salvezza”

Il commento sul momento della Fiorentina in campionato

Redazione VN

La situazione non è ancora del tutto preoccupante, ma se si continua su questa strada potrebbe diventarlo. Di seguito il commento sulle colonne de La Repubblica di Giuseppe Calabrese:

La Fiorentina non ha una rosa per lottare su tre fronti, per cui a un certo punto bisogna scegliere. L’unica cosa da evitare è che questa scelta metta in pericolo il campionato. La zona salvezza è ancora lontana, ma c’è il rischio che la squadra viola scivoli sui suoi problemi e si ritrovi inaspettatamente a lottare sul fondo classifica. Meglio riordinare le idee e cercare di tirarsi fuori da questa situazione.

In questo senso diventa fondamentale la partita di lunedì contro il Verona. In mezzo c’è il Braga, però visto il risultato dell’andata diamo per scontato che la Fiorentina passerà il turno senza stancarsi troppo. Quindi sarà bene che il signor Italiano prenda coscienza di quello che sta succedendo in campionato e si organizzi per fare in fretta una quarantina di punti e mettere al sicuro la Serie A. Nel frattempo dovrà portare avanti le altre due competizioni, l’unica strada rimasta per rientrare in Europa.

In tutti e due i casi bisogna alzare un trofeo per non rimanere senza coppe il prossimo anno. Non è facile, ma è un passaggio obbligato se si vuole dare continuità al progetto e provare a trattenere qualche giocatore di buon livello. Ne riparleremo a giugno. Nell’attesa proviamo a tenere stretta la paura e accontentiamoci di sorridere per il gol di Cabral, che forse ci restituisce un giocatore rinato.