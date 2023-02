Cabral entra e salva la Fiorentina. Amrabat, il rischio non è il tuo mestiere

La Nazione si sofferma sui migliori e i peggiori di Fiorentina-Empoli. Chi spicca sopra tutti è Arthur Cabral. Il brasiliano entra al posto di Jovic e trova il gol del pareggio. Vicario gli impedisce di segnare una splendida doppietta, ma l'ex Basilea dimostra di poter essere importante per questa Fiorentina. Amrabat? Assolutamente il peggiore. Il suo errore sottolinea come il rischio non sia il suo mestiere. Perde una brutta palla e colleziona una serie di errori consecutivi.